توجيهات رئاسية بزيادة قيمة تعويضات أهالي سيناء لتطوير ميناء العريش

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعدم الإضرار بأي مواطن من أهالي سيناء، جراء أي مشروع تنفذه الدولة مثل مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته، ليصبح ميناء دولي محوري مرتبط بشبكة خطوط السكك الحديدية.

الممر اللوجيستي المتكامل «العريش - طابا»

وأوضح التقرير أن الميناء يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل «العريش - طابا»، والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى ميناء طابا البحري ويربط بينهما خط سكك حديد «العريش - طابا»، وهو امتداد لخد «الفردان - بئر العبد- العريش» مرورا بمنطققة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة التعويض المقدر من قبل الجهات الحكومية المختصة لمن لم يحصلوا على التعويض في المرحلتين الرابعة والخامسة بنسبة 40%، بالإضافة إلى حصول المواطنين على المخلفات الخاصة بهدم المباني لكي يتم الاستفادة من عائد بيع مكوناتها.

زيادة قيمة التعويض بنسبة 20%

كما وجه الرئيس بزيادة التعويض للمواطنين ممن حصلوا على تعويض بزيادة قدرها 20% من قيمة التعويض الذي تم الحصول عليه.

ونوه التقرير إلى تأكيد قيادات وزارة النقل، أنه لن يترك أي مواطن منزله إلا بعد الإتفاق على وسيلة وطريقة وآلية التعويض التي تناسبه، وأن وزارة النقل مع المحافظة والهيئة العامة للمساحة ستقوم بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ على مصلحة المواطن وزيادة التعويضات.

وأشار تقرير وزارة النقل، إلى أن أهالي سيناء أكدوا ثقتهم في حفاظ الدولة على حقوق المواطنين، وثقتهم الكبيرة فيما تنفذه الدولة من مشروعات تخدمهم في العريش وتحقق التنمية الشاملة في سيناء وفي كل أنحاء الجمهورية، وعلى استمرار التنسيق التام مع اللجنة المختصة من قبل وزارة النقل والمحافظة والهيئة العامة للمساحة فيما يختص بتعويضات أهالي توسعات نطاق ميناء العريش.