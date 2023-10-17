س وج.. كل ما تريد معرفته عن وقف التعامل ببطاقات الخصم المباشر من الخارج

يتساءل العديد من الأشخاص عن تفاصيل قرار البنوك بإلغاء التعامل ببطاقات الخصم المباشر بالدولار خارج مصر وكافة العملات الأجنبية، بعد وصول رسالة على الهواتف تُعلم المستخدمين بإيقاف بطاقات الخصم المباشر بالخارج في جميع البنوك، وفقا لقرار البنك المركزي المصري.

«الوطن» تشرح تفاصيل وقف التعامل ببطاقات الخصم المباشر بالعملات الصعبة خارج مصر في (س وج) خلال السطور التالية:

س: ماذا يعني قرار وقف التعامل ببطاقات الخصم المباشر بالدولار؟

- هذا القرار خاص بوقف تحويل النقود بالدولار وكافة العملات الأجنبية من بطاقة الخصم المباشر الخاصة بحساب الأفراد في البنوك، لأن عدد كبير من الأشخاص يقومون بتحويل مبالغ بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى إلى حساب شركات وأفراد خارج مصر.

س: هل وقف البنوك بطاقات الخصم المباشر بالدولار يقتصر على خارج البلاد فقط؟

- نعم، هو قرار صادر لوقف تحويل الدولار والعملات الأجنبية خارج البلاد على حساب الشركات والأفراد خارج مصر ما يضر بالاقتصاد القومي.

س: هل متاح التحويل بالدولار أو السحب من البنوك داخل مصر؟

نعم، متاح السحب بالدولار والتحويل داخل مصر، الممنوع هو التحويل للخارج فقط.

س: هل يمكن شراء البضائع من خارج البلاد عن طريق البطاقة الائتمانية «المشتريات» أي Credit Card.

- نعم، يمكن استخدام البطاقة الائتمانية أي الخاصة بالمشتريات في شراء البضائع ودفع الرسوم الدراسية خارج مصر بالدولار أو العملات الأجنبية.

س: هل يمكن تحويل الودائع بالدولار أو النقود خارج مصر؟

- لا يمكن تحويل الودائع أوالنقود من حساب بنكي أو من بطاقة الخصم المباشر إلى حسابات خارج البلاد، الأمر قاصر على التعامل بـ«Credit Card» فقط خارج البلاد بالدولار.

س: ما هي بطاقة الخصم المباشر Debit Card؟

- تعتمد على الخصم من حساب العميل في البنك مباشرة، ترتبط بحساب جاري أو توفير وتُستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي، بمعنى أن الرصيد المتاح في بطاقة الخصم المباشر هو رصيد العميل في الحساب الجاري أو التوفير فلا يمكن للعميل سحب أموال أو القيام بعمليات شرائية قيمتها أكبر من المبلغ المتاح في الحساب.

س: ما هي بطاقة الائتمان Credit Card؟

- تعتمد على الخصم من الحد الائتماني الخاص بالعميل، فتُستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي عن طريق سقف ائتماني محدّد، بمعنى أن الرصيد المتاح يُعتبر حدًا إئتمانيًا يمكن من خلاله إجراء عملية الشراء أو السحب النقدي عن طريق الدَين.