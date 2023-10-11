لماذا أوقفت البنوك بطاقات الخصم المباشر؟.. خبير اقتصادي يجيب

شرح محمد أنيس الخبير الاقتصادي، سبب قرار البنوك بتوقف المعاملات الأجنبية خارج مصر، موضحًا أنَّ هناك فجوة تمويلية دولارية ويترتب عنها أن يكون هناك أولويات في الإنفاق شعبًا وحكومة، وأن يكون هناك وعي للمواطنين بذلك.

وأضاف «أنيس» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك عدد كبير من الأفراد الذين عملوا على استخدام المعاملات الأجنبية خارج مصر بشكل غير منطقي، موضحًا على سبيل المثال يسافرون على دول أخرى ويشترون بضائع ويعملون على السحب النقدي بالعملات الأجنبية من خلال استعمال عدد مختلف من البطاقات: «ويروح مصفر الحسابات ويرجع يبيع المنتجات أو العملة اللي اشتراها من هناك بسعر رسمي وييجي يبيعها هنا في السوق السوداء، فطبيعي المركزي يوقف التعامل على هذه الكروت مؤقتا لحين حل هذه المشكلة».

بطاقات الخصم المباشر

وأشار الخبير الاقتصداي إلى أن من عامين استخدام هذه البطاقات كان 60 مليون دولار في الشهر، ارتفع إلى 600 مليون دولار بسبب ممارسات الأشخاص الخاطئة.

خبير اقتصادي: البنك المركزي يواجه تلاعب الأفراد

وأكّد أنَّ هذا تحرك طبيعي ومتوقع ومطلوب من المركزي لمواجهة هذا التلاعب الذي يحدث من الأفراد لحين انضباط الأمر في سوق سعر الصرف وسد الفجوة التمويلية وتغيير نظام التعامل على هذه البطاقات بحيث المركزي يضمن أن الشخص الذي سيعمل على استخدامها خارج مصر سيكون بشكل طبيعي بدون تلاعب سوق سوداء، موضحًا أنَّ هذا إجراء مؤقت وسبق وحدث من المركزي في عام 2016 ثم رجع الأمر طبيعيًا بعد بضعة أشهر.