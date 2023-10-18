تعيين 34 عاملا جديدا وإجراء اختبارات مركز إعداد الخطباء بـ«أوقاف أسيوط»

أعلن الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة أسيوط، عن تسليم العمال الجدد بالإدارات الفرعية العمل، حيث بلغ عددهم 34 عاملا، وذلك في حضور قيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة.

الإخلاص في العمل

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط على العمال الجدد خلال تسليمهم العمل بالإدارات الفرعية المختلفة بمراكز المحافظة، على ضرورة الانتظام والإخلاص في العمل والحفاظ على نظافة بيوت الله والتفاني في العمل.

اختبارات إعداد الخطباء

كما تابع الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، سير اختبارات مركز إعداد الخطباء والواعظات بمسجد التقوى بمدينة أسيوط، في حضور فضيلة الشيخ محمد عبداللطيف محمود، مدير الدعوة، والدكتور عبدالعزيز عباس، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية جامعة الأزهر بأسيوط، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

واجتمع وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة بأعضاء الشؤون القانونية بالمديرية لبحث الأمور القانونية والإدارية مقدما التهنئة للأستاذ حسين أحمد حسين، لتكليفه مدير إدارة التحقيقات، حيث تم بحث ملف القضايا التي تخص هيئة قضايا الدولة وحثهم على التفاني في العمل وعدم تعطيل مصالح الجماهير، واستمع للأعضاء من ناحية عرض آرائهم والمعوقات التي تعوقهم في العمل الإداري والعمل على حلها.