وزير التنمية المحلية يكرّم أوائل الدورات التدريبية (صور)

كرّم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، عددا من العاملين بالوزارة من أوائل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال العام التدريبي 2022-2023 وعدد من مسؤولي التدريب بالإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة، ومسؤولي التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، في إطار جهود وزارة التنمية المحلية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية، لتحقيق توجهات القيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030.

أوائل الدورات

ومنح وزير التنمية المحلية، أوائل الدورات شهادات تقدير لتميزهم بها والتي تتضمن موضوعات تنمية مهارات القيادات في إدارة الازمات والفعاليات الإعلامية والسكرتارية التنفيذية والمكاتب الفنية، والتصميم والجرافيك، وأساسيات التحول الرقمي وإعداد مدربين في الشئون المالية وتطوير مهارات فرق المتابعة والتفتيش، وإعداد القادة ومؤشرات الأداء، واعداد المخططات التفصيلية والعمرانية والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير مهارات التعاون الدولي ، وتنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية القيادية، والدورة التأهيلية الاولي والثانية للشبكة الوطنية والسلامة العامة للازمات والسلامة الوطنية، وتحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي، والويب ونظم المعلومات الجغرافية.

دورات تدريبية

كما أعرب اللواء هشام آمنة، عن سعادته بلقاء المكرمين من أوائل الدورات التدريبية من العاملين بالوزارة في ظل حرصه المستمر على تحسين بيئة العمل لجميع العاملين بالوزارة لمساعدتهم على التفاني في العمل وحسن أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

ووجّه وزير التنمية المحلية الشكر لجميع القائمين على العمل بمركز التنمية المحلية بسقارة لأدائهم المتميز للنهوض بالمنظومة التدريبية التي يقدمها المركز للعاملين بالإدارة المحلية علي مستوي جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، استمرار مركز سقارة في تنفيذ خطته التدريبية بالعام التدريبي الجديد 2023-2024، والتي جاءت لتلبي معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضي بنسبة 34%، حيث سيتم هذا العام عقد نحو 172 دورة تدريبية، منها 58 دورة تدريبية تنفذ لأول مرة يستفيد منها نحو 6425 متدربا من جميع المحافظات وتنفذ في 40 أسبوعا تدريبيا على مدار 11 شهرا، مضيفا أنّ مركز سقارة للتدريب أصبح له دور واضح ومميز خلال السنوات الأخيرة لإعداد الكوادر المحلية وتدريبهم وتأهليهم، وأصبح منارة للتدريب المحلي في المحافظات المصرية.