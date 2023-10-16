مد التقديم على 91 وظيفة في «التنمية المحلية» حتى نهاية أكتوبر.. 7 معايير

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم، مد التقديم لمسابقة شغل وظائف قيادية جديدة بالمحافظات ضمن الإعلان رقم 3 لسنة 2023، الصادر عن الوزارة والخاص بمجموعة قيادات الإدارة المحلية لـ91 وظيفة بالمحافظات من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم محافظين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء، لمدة 15 يوماً تبدأ من غد الثلاثاء، وتنتهي الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر الجاري.

ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحليات

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في بيان، إن الوزارة تسعى لتوسيع قاعدة المشاركة والتقدم من الراغبين علي المسابقة لاختيار أكفأ العناصر والكوادر للعمل في المحليات، وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحليات من الكوادر المتميزة القادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخدمة المواطن وتحقيق رضاه عما تقدمه المحليات.

معايير التقييم في المسابقة

أوضح «آمنة»، أنه سيجري تقييم المتقدمين في المسابقة بناءً على عدة معايير، منها القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.

أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن عملية اختيار القيادات المحلية الجديدة، تخضع أيضاً لعدة ضوابط رئيسية منها الاختبارات التحريرية والشفوية والسمات الشخصية وكل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت في منتصف شهر سبتمبر الماضي، عن حاجتها لشغل 91 وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، من خلال الإعلان رقم 3 لسنة 2023، وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg، وجرى فتح باب التقديم الإلكتروني.