«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا عن تنفيذ مبادرة خفض الأسعار في 3 محافظات

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، باستمرار بتنفيذ المحافظات لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية، والتي انطلقت في 14 أكتوبر الجاري في جميع الأسواق المصرية وتستمرعلى مدار 6 أشهر، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.

وفى سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا بشأن جهود محافظات «المنوفية والبحر الأحمر ودمياط» في المتابعة المستمرة لجوانب تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في نطاق محافظاتهم، والتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

وأوضح التقرير، أنّه في محافظة المنوفية يتم متابعة توافر السلع الغذائية التي تشملها المبادرة، للتأكد من تلبية احتياجات المواطنين، وأسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها، حيث تشمل مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%ن وهي «السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز»، إضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وتشهد محافظة المنوفية التنسيق لتنظيم المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع من خلال مرور دوري على المحلات والأسواق، والإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بها، واتخاذ إجراء ضد محتكري السلع الغذائية.

وفي محافظة البحر الأحمر، جرى التشديد على جميع التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، واتخاذ إجراءات ضد أي ممارسات تجارية غير قانونية، بينما تواصل أجهزة دمياط، المتابعة المستمرة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالمبادرة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض أسعار السلع الأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين.