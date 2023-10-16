«التنمية المحلية» تحقق 34 مليون جنيه مبيعات في معرض «تراثنا»

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية في محافظتي قنا وسوهاج، حول النتائج التي حققها جناح البرنامج خلال مشاركته للعام الرابع على التوالي في معرض تراثنا 2023 للحرف اليدوية والتراثية.

مبيعات العام الحالي

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن مبيعات العام الحالي بلغت أكثر من 14 مليون جنيه ما بين مبيعات للعارضين والحرفيين خلال أسبوع المعرض، بالإضافة إلى تعاقدات بلغت قيمتها 20.5 مليون جنية خلال الفترة المقبلة، إذ حقق تكتل الفركا مبيعات بـ2.4 مليون جنيه، وتكتل الفخار 632 ألف جنيه، بينما بلغ حجم مبيعات تكتل التلي 4.2 مليون جنيه، و6.3 مليون جنيه لتكتل النسيج.

جناج التنمية المحلية

وأضاف أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر شهد على مدار فترة المعرض إقبالا كبيرا من زائري المعرض، حيث استقبل الجناح العديد من الزوار الذين تنوعوا بين أصحاب محلات وجاليريهات وتجار جملة من محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر كما زار الجناح هيئة التعاون الدولي اليابانية ( چايكا) JAICA، بالإضافة الى عدد من رجال الإعلام والمؤثرين على صفحات التواصل الاجتماعي، وأبدوا جميعًا إعجابهم وانبهارهم بجودة المنتجات والمشغولات الحرفية واليدوية المعروضة لحوالي 40 مكان عرض من ورش تكتلات الفركا والفخار بقنا والنسيج والتلي بسوهاج من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إذ تميزت بجودة عالية وصناعية يدوية وخامات طبيعية مصرية.

240 مترمربع إجمالي المساحة المخصصة لعارضين البرنامج

وأوضح أن إجمالي المساحة المخصصة لعارضين البرنامج من أعضاء التكتلات 240 متر مربع، مما عكس التطور الإيجابي من حين نسبة وحجم المشاركة والتطور النوعي من حيث الأنشطة والتدخلات السابقة.

10 تكتلات اقتصادية

وأكد أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ينفذ خطة عمل متكاملة لدعم وتطوير 10 تكتلات اقتصادية بقنا وسوهاج وهى تكتلات العسل الأسود والفركا والطماطم والشمر والفخار بمحافظة قنا وكذلك تكتلات الأثاث والتلى والبصل والصناعات النسيجية بأخميم والفاصوليا الخضراء بسوهاج، بالإضافة إلى 4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا.

وأشار إلى الدور المهم الذي تلعبه منصة أيادي مصرالتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للتسويق الإلكتروني للمنتجات في دعم وتمكين المرأة والشباب لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والحرفية على الإنترنت حيث تم ربط العارضين علي المنصة.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن البرنامج نفذ قبل المشاركة في معرض تراثناعدة أنشطة تسويقية وترويجية لرفع الوعى بوجود التكتلات الاقتصادية في قنا وسوهاج لتحقيق انتشار أوسع للعارضين، وإعداد كل المطبوعات والمواد الدعائية الخاصة بالمعرض والمشروع وإعداد بعض الصور والمواد التسجيلية للدعاية للتكتلات.

وأضاف أنه جرى توجيه الدعوة لعدد من مصممي الأزياء والمؤسسات المحلية المهتمة بمجالات عمل التكتلات لزيارة الجناح ورؤية المنتجات على الطبيعة، بالإضافة إلى تقديم مبادرة جديدة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع خيوط الفضة والذهب لمنتجات التلى بجودة أعلى وتكلفة أقل من المستورد تنفيذاً لرؤية الدولة في تعميق الصناعة وتقليل الاستيراد وحل أهم المشاكل التي تواجه تلك الحرف في مصر.