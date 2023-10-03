فحص 686 رأس ماشية في قافلة بيطرية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، بالاشتراك مع معهد تناسليات الهرم ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، تنفيذا لتوجيهات الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الكشف على 686 رأس ماشية

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف البيطري على 686 حالة بقرية الزعفران والقرى المجاورة بمركز الحامول، مقسمة إلى 91 حالة اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 135 رأس ماشية، وعلاج الطفيليات والتجريع لعدد 137 حالة، وعمل 11 عملية جراحية، وتحصين 92 حيوانا بالتحصينات غير سيادية، ورش 126 رأسا، وتجريع 94 رأس أغنام.

إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي على جميع أنواع الحيوانات والطيور، وصرف العلاج اللازم، حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجها.