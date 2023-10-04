الكشف على 800 رأس ماشية مجانا في قافلة بيطرية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء ، بالاشتراك مع معهد تناسليات الهرم ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم الأربعاء، قافلة بيطرية مجانية بالوحدة المركزية بمركز بيلا، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدي صغار المربين بالقري ضمن مبادرة «حياة كريمة».

الكشف على 803 رؤوس ماشية

وقال الدكتور محمد المهدي، مدير إدارة بيلا البيطرية، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إن القافلة وقعت الكشف البيطري علي 803 رؤوس من الحيوانات، والتي شملت كافة التخصصات بالوحدة المركزية ببيلا، وتضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة منها تشخيص الأمراض التناسلية وعلاجها فى الحيوانات المختلفة، وتشخيص الحمل المبكر والمشاكل التناسلية بالموجات فوق الصوتية، والتلقيح الاصطناعي للأبقار والجاموس باستخدام «سائل منوي»، ذو صفات وراثية متميزة، ومءلم تشخيص وعلاج أمراض العجول وأمراض الضرع، وتجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، ورش جميع الحيوانات للقضاء على الطفيليات الخارجية، وعمل ندوات ارشادية لصغار المربين.

212 ألف رأس ماشية في كفر الشيخ

وأشار الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أن القوافل البيطرية الشاملة تجوب كافة أرجاء المحافظة، وذلك بهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، حيث بلغ إجمالها بنحو 212 ألف رأس حيوان من الأبقار والجاموس.