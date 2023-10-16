أسعار الأرز الشعير اليوم.. استقرار وسط وفرة المعروض 

قال حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية في القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، إنّ أسعار الأرز الشعير اليوم، سجّلت استقرارًا في سعر كل طن سواء من الأرز عريض الحبة، أو الأرز رفيع الحبة، وسط وفرة كبيرة للغاية في المعروض من الأرز الشعير في الأسواق العامة، والمتاجر في جميع محافظات الجمهورية، من العام الجاري 2023.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأضاف «عبد الغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أسعار الأرز الشعير اليوم سجلت أسعارها استقرارًا بما يصب لصالح المستهلكين في شتي ربوع محافظات الجمهورية، حيث سجلت أسعاره كالتالي:

- استقر سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة بـ15 ألفا و500 جنيه.

- كما استقر سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة بـ14 ألفا و900 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم الاثنين

وأشار أيضا إلى أنّ أسعار الأرز الشعير اليوم الاثنين، تشهد حركة تداول وبيع للأرز على نطاق واسع، مؤكدًا أنّ محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، ينتجان بنحو 85% من المنزرع من محصول الأرز الشعير في محافظات مصر من العام الحالي 2023.