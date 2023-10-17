«غرفة السياحة»: ارتفاع أسعار الفنادق العائمة بأسوان 100% خلال فصل الشتاء

قال خيري علي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري، إنه نظرًا للإقبال الجيد من السياح على حجز الفنادق العائمة خلال فصل الشتاء الجاري ارتفعت أسعار الكبائن بها لأكثر من 100% عما كانت عليه بذات الفترة من العام الماضي، موضحًا أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليًا بين الأقصر وأسوان تجاوزت حاجز 150 فندقًا، وهناك عدد آخر سيدخل الخدمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

حجوزات الفنادق العائمة خلال نوفمبر

وأضاف «علي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الحركة السياحية الوافدة لأسوان خلال شهر أكتوبر الحالى جيدة، لافتًا إلى أن أعداد السياح الوافدين لمدن الصعيد السياحية ستبدأ في الارتفاع بشكل كبير بداية من شهر نوفمبر المقبل، موضحا أن نسب حجوزات الفنادق العائمة الشهر المقبل أعلى منها حاليًا.

الرحلات النيلية أهم وسائل الجذب للسياح

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان إلى أن غالبية السياح الوافدين إلى الأقصر وأسوان يفضلون الإقامة بالفنادق العائمة عن المنشآت الفندقية الثابتة، منوها بأن الرحلات النيلية «نايل كروز» باتت إحدى أهم وسائل جذب السياح لزيارة مدن الصعيد.