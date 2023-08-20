غرفة السياحة بأسوان: إقبال كبير من السياح على حجز الفنادق العائمة

قال خيري علي، رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن العديد من الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان والتي كانت خارج الخدمة خلال السنوات الماضية بسبب حاجتها لإجراء تجديدات وعمليات صيانة ستعود للخدمة خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل، وذلك بعد الانتهاء من صيانتها حاليا، موضحا أن الإقبال الشديد من السياح على حجز الفنادق العائمة عجل من الانتهاء من عمليات الصيانة.

عدد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان وصلت لـ165 فندقا، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة خلال الشهر المقبل نحو 40 فندقا بعد الانتهاء من عمليات الصيانة الخاصة بها، ليصل بذلك عدد الفنادق العائمة خلال الشتاء إلى أكثر من 200 فندق.

حجز الفنادق العائمة خلال فصل الشتاء المقبل

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد إلى وجود طلب متزايد من قبل السياح الأجانب على حجز الفنادق العائمة خلال الشتاء المقبل، موضحا أن غالبية تلك الفنادق وضعت خلال الفترة من أكتوبر المقبل وحتى نهاية نوفمبر 2023 قوائم انتظار بسبب زيادة نسب الحجوزات خلال تلك الفترة.