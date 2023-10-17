من قرطاج إلى الجونة.. إلغاء وتأجيل فعاليات فنية حدادا على شهداء فلسطين

يغطي لون الحداد على ضحايا أحداث قطاع غزة الفعاليات الفنية والسينمائية في الوسط الفني بالعالم العربي، إذ تم تأجيل عددًا من الأحداث الفنية إلى جانب إلغاء الاحتفالات حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين، وكان مهرجان أيام قرطاج السينمائي أحدث المنضمين إلى تلك القائمة.

أعلنت إدارة الدورة الـ 34 من مهرجان أيام قرطاج السينمائي إلغاء حفل افتتاح المهرجان وكل المظاهر الاحتفالية الذي كان من المقرر إقامته في 28 أكتوبر الجاري، وإطلاق الفعاليات بعروض أفلام المسابقة الرسمية مباشرة، كما وضعت إدارة المهرجان علم فلسطين على «اللوجو» الخاص بالمهرجان، وأوضحت إدارة المهرجان في بيانها: «تأسست أيام قرطاج السينمائية لتكون منصة فكر ومقاومة بالأساس، تجمع رواد السينما من إفريقيا والعالم العربي للانتصار للفنّ وللجمال في مواجهة فظاعة السياسات القمعية، ولمناقشة الأفلام ومن خلالها قضايا العالم ومن أهمها القضية الفلسطينية».

وتابعت: «تنتظم أيام قرطاج السينمائية لسنة 2023 تضامنا مع فلسطين واحتراما لنضالات شعب يعاني التقتيل والتدمير ويقاوم من أجل استرجاع أرضه، تعلن الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية عن إلغاء كل المظاهر الاحتفالية بالأيام وانطلاق الدورة 34 مباشرة بعروض المسابقة الرسمية».

مهرجان الجونة يؤجل فعاليات الدورة السادسة بسبب أحداث قطاع غزة

وشهدت الأيام الماضية قرار وزارة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين كيلاني تأجيل فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي كان من المقرر إنطلاقه في 24 أكتوبر على مسارح دار الأوبرا المصرية في القاهرة والمحافظات، وذلك بعد تأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذى كانت ستنطلق فعالياته في 13 أكتوبر، واختارت إدارة المهرجان تأجيله حتى 27 أكتوبر المقبل.

وأرجعت إدارة مهرجان الجونة تأجيل الفعاليات السينمائية: «في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا، وفي خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب».