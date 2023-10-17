ياسمين صبري ليست الأولى.. نجوم شاركوا في جمع تبرعات لغزة

انضمت الفنانة ياسمين صبري إلى قائمة الفنانين الذين شاركوا في جمع تبرعات غزة، حيث نشرت مقطع فيديو أثناء تواجدها مع المتطواعين في جمعية الهلال الأحمر المصري في تجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالى قطاع عزة خلال الوضع الراهن الذي تعاني منه المدينة الفلسطينية وأهالها تحت القصف المستمر من الاحتلال الإسرائيلي.

ووجهت ياسمين صبري الشكر لجمعية الهلال الأحمر على جمع تبرعات غزة، عبر تدوينة على حسابها بـ«إنستجرام»، وعلى إتاحة المشاركة والتطوع والتبرع للجمعية التي توصيل المساعدات الطبية والغذائية الى غزة.

بجانب ياسمين صبري.. نجوم شاركوا في جمع تبرعات غزة

وقبل مشاركة ياسمين صبري في جمع تبرعات غزة بساعات، طالب الفنان تامر حسني جمهوره بالتبرع لصالح الهلال الأحمر لجمع المواد الطبية والغذائية اللازمة لأهالينا في فلسطين، وذلك عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «أرجوكم اللي يقدر يتبرع بأي شيء وبأي رقم ولو بسيط يا ريت ما يتأخرش»، كما أطلق الفنان أحمد فهمي حملة للتبرع للهلال الأحمر المصري لدعم فلسطين وإيصال المساعدات لأهلها.

قبل تبرعات غزة.. مواقف إنسانية لـ ياسمين صبري

ولا تعتبر مشاركة ياسمين صبري في تقديم تبرعات غزة هي الأولى بالنسبة لها، حيث قامت بعدد من المواقف الإنسانية السابقة، فتحرص الفنانة المصرية على زيارة الأطفال في مستشفى 57357، فقامت بتحقيق أمنية فتاة كانت تتمنى مقابلتها والتقطت برفقتها عدد من الصور التذكارية، كما وزعت الهدايا على الأطفال داخل المستشفى، كما زارت الأطفال في مستشفى أبو الريش ووزعت عليهم الهدايا.