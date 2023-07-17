ياسمين صبري تكشف لـ«الوطن» تفاصيل تحضيراتها لدور أول سوبر هيرو نسائية

تواصل الفنانة ياسمين صبري التحضيرات لفيلمها الجديد «دليلة»، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، إذ تجسد في العمل أول سوبر هيرو نسائية في تاريخ السينما المصرية.

تفاصيل أول سوبر هيرو نسائية مصرية

وقالت ياسمين صبري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ فيلم «دليلة» أكشن ويعتبر نفس فكرة سلسلة أفلام «مارفل»، مشيرة إلى أنّها تتدرب على قيادة الدراجات خلال الفترة الحالية بطريقة احترافية، إضافة إلى التدريب البدني على يد مدربين مصريين وأجانب من أوروبا لأداء مشاهد الأكشن القتالية.

كانت ياسمين صبري أعلنت عن فيلم «دليلة» عن طريق نشرها صورة رفقة المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «دليلة قريبا».

نجاح ياسمين صبري في فيلم البعبع

وتحقق ياسمين صبري نجاح كبير في الوقت الحالي، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم «البعبع»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والتي تدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم أفرج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه.