بجانب التمثيل.. ما المهن التي ترغب ياسمين صبري في ممارستها؟

تعد الفنانة ياسمين صبري من الممثلات المتألقات في تاريخ الفن الحديث، وذلك من خلال الأعمال الفنية التي قدمتها وكان آخرها فيلم «البعبع» الذي كان من بطولة الفنان أميرة كرارة و«أبو نسب» من بطولة الفنان محمد إمام.

مهن تأمل ياسمين صبري ممارستها

دائما تعبر الفنانة ياسمين صبري عن مدى حبها لمهنة التمثيل التي تمارسها ولكن لم يتوقع أحد من محبيها أن هناك مهن تأمل ياسمين صبري ممارستها بجانب التمثيل والتي كشفتها في أحدث ظهور لها في أحد اللقاءات التلفزيونية، إذ قالت إنها إذا لم تكن تمارس مهنة التمثيل كانت تأمل أن تكون سيدة أعمال أو محامية: «أنا لو مكنتش ممثلة كنت هبقى سيدة أعمال أو محامية، محامية لأني بعرف أتناقش وبالي طويل أوي وصبورة ونفسي طويل ومرنة».

تطوير الذات

تحرص ياسمين صبري على التطوير من نفسها بشكل مستمر، فهي دائما حريصة على العلم والمعرفة وعدم الاستسلام للحياة: «أنا شخصيًا بشتغل على نفسي كل يوم، ولما باجي أتغدى وبكون باكل لوحدي، بتفرج على سيشن في علم النفس أونلاين».

وخلال اللقاء تحدثت «صبري» عن إعجاب جمهورها بالمنتجات الخاصة بها، موضحة أنها لا تدفع أجر مادي في أي من هذه المنتجات، لأنها تقدم إعلانات لها، وكشفت أن لا أحد يعرف كم تبلغ ثروتها المالية: «محدش عارف أنا عندي كام في البنك».

تغيرات شهدتها الفنانة ياسمين صبري

تغيرات ملحوظة طرأت على الفنانة ياسمين صبري في السنوات الأخيرة ، خاصة الصور التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء سفرها حول العالم بالطائرات الخاصة والمجوهرات والأزياء باهظة الثمن التي ترتديها من حين لآخر: «أنا شخصية بتحب السفر جداَ، حتى شغلي فيه سفر، وهو خارج التمثيل، وبعمل إعلانات لعلامات تجارية عالمية، وهذا الأمر طبعا يتطلب السفر، كما إني شخصية مرنة جداَ».