ياسمين صبري تدعم الشعب الفلسطيني: اللهم احفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على دعم الشعب الفلسطيني، عبر منشور على حسابها الخاص على «إنستجرام».

ياسمين صبرى تدعم فلسطين

ونشرت ياسمين صبري، صورة لعلم فلسطين، وعلقت: «اللهم احفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة، والطف بهم».

يذكر أن عدد من الفنانين حرص على دعم الشعب الفلسطيني، من بينهم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وشيريهان ودنيا وإيمي سمير غانم وأحمد السعدني وتامر حسني وفيفي عبده وحلا شيحا وكنده علوش وهالة صدقي ورامي جمال ومروة ناجي.