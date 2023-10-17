بدء احتفالات بني سويف باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. عروض مائية وصوت وضوء

شهدت محافظة بني سويف، اليوم، أولى فقرات الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قامت طائرات بالتحليق في سماء المحافظة بمحيط منطقة الكورنيش، وتنفيذ عرض جوى أداه نسور الجو من الطيارين، احتفالًا بذكرى معركة العبور العظيم الذي حققته قواتنا المسلحة في عام 1973.

احتفالية كبرى في بني سويف

ومن المقرر أن تستكمل فعاليات الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية، مساء اليوم، من خلال إقامة احتفالية كبرى في ممشى بنى سويف السياحى water walk، تتضمن عروض مائية مميزة بلعبة الفلاي بورد الطائر داخل النيل، عروض الصوت والضوء الليزر والهولوجرام، عروض عسكرية لطلاب المدارس العسكرية.

كما تتضمن احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر فقرات فنية متنوعة، مع إطلاق بالونات تحمل أعلام مصر، هدايا متنوعة للحضور، وألعاب نارية وفقرات غنائية، بجانب تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

محافظ بني سويف الأسبق ضمن حضور الاحتفالية

وتشهد الاحتفالية حضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، واللواء مهندس أحمد زكي عابدين ابن بني سويف أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة "محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية الأسبق، بجانب حضور قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية ورؤساء الجامعات والأحزاب والنقابات والمجالس القومية المتخصصة.

واعلنت محافظة بني سويف عن تنفيذ احتفالية كبرى داخل ممشى بني سويف السياحي water walk، احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر المجيدة وسط حضور رواد وتنفيذي.