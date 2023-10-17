وزير البترول: رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية المهارات القيادية أهم أولوياتنا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أولى رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية المهارات القيادية أهمية كبيرة منذ إطلاق تنفيذ المشروع عام 2016 من خلال تنفيذ برامج متنوعة وغير تقليدية بمعايير عالمية في هذا المجال، بهدف إضافة خبرات جديدة للإدارة المتوسطة والشابة وتحقيق تعاقب الأجيال ومواكبة مستجدات صناعة الطاقة والقدرة على مواجهة تحدياتها بفعالية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتورة ماجي نصيف الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت في مصر والوفد المرافق بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، حيث تم استعراض البرامج والمنح الدراسية التي تقدمها هيئة فولبرايت المعنية بالتبادل الثقافي والتعليمي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

رفع كفاءة العنصر البشري

وأضاف «الملا» أن الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية ركيزة اساسية في تنفيذ برامج رفع كفاءة العنصر البشرى بقطاع البترول والغاز بمعايير عالمية، موضحا انها فتحت افاقاً جديدة امام القطاع في عملية تطوير العنصر البشري بما يتماشي مع تحقيق رؤيته في هذا الصدد، ولفت الملا إلى أنه تم إيفاد المتدربين من القيادات الشابة والمتوسطة إلى مواقع عمل كبريات شركات البترول والطاقة العالمية خارج مصر لاكتساب خبرات نوعية جديدة.

اكتساب الخبرات العلمية والعملية

وشهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية و هيئة فولبرايت لتعظيم الاستفادة من برامج المنح الدراسية والبرامج التي تقدمها فولبرايت والتي ستسهم في اكتساب الخبرات العلمية والعملية التي تخدم مجالات مختلفة ومنها بالطبع مجال الطاقة في ظل ما يشهده من تطورات وإعادة تشكيل الأولويات للاتجاه نحو الطاقة الخضراء وانتهاج أساليب جديدة في إدارة عمليات صناعة البترول والغاز لتحقيق المسئولية البيئية.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء على عقد جلسة عمل تضم مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية المختصين بمجالات تطوير العنصر البشرى و ممثلو هيئة فولبرايت للتعريف بأنظمة وقواعد المشاركة والقبول في المنح الدراسية والتقدم للاختبارات المؤهلة لذلك والتي تعلن عنها الهيئة في شهري فبراير ونوفمبر من كل عام، تمهيدًا لترشيح كوادر الإدارة المتوسطة للتقدم لاختبارات الحصول على المنح الدراسية.

يذكر أن هيئة فولبرايت تقدم منح ممولة بالكامل لخريجي الجامعات لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة بحد أقصي عامين، كما تقدم برنامج زمالة ( يوبرت همفري)، والذي يوفر الفرصة للشباب والمهنيين في الوظائف المتوسطة للتطوير المهنى و الاداري ومهارات القيادة من خلال برنامج لمدة 10 شهور في الولايات المتحدة الأمريكية، بخلاف الاشراف المشترك علي رسائل الدكتوراة من خلال منح ممولة بالكامل لطلبة الدكتوراة في الجامعات المصرية لإجراء الأبحاث اللازمة.