أسعار البترول العالمية تتخطى الـ90 دولارا للبرميل.. هل تقفز مجددا؟

أثرت المشاكل الجيوسياسية على مر السنوات الماضية على أسواق النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، ما استمر حتى الآن للأزمات في فلسطين.

ومنذ بداية الأزمة بين إسرائيل وفلسطين، لم تتأثر تدفقات النفط، ولكن تشير تقديرات المحللين إلى أن تفاقم الصراع على نحو أكبر سيؤدي إلى نتيجتين رئيسيتين، وفق «رويترز».

تشديد العقوبات على إيران

النتيجة الأولى تتمثل في أن الولايات المتحدة تشدد العقوبات المفروضة على إيران في حالة ثبوت ضلوعها في هجوم حماس على إسرائيل، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على سوق النفط التي تعاني بالفعل من شح المعروض.

أما النتيجة الثانية تكمن في الاتفاق الذي تتوسط فيه واشنطن لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والذي يؤدي إلى زيادة إنتاج المملكة للنفط، قد يخرج عن مساره.

سعر خام برنت العالمي وصل إلى 91.09 دولار

وبسبب الأزمات الحالية قفزت أسعار خام برنت العالمي إلى 91.09 دولار للبرميل الواحد، كما ارتفع خام غرب تيكساس الأمريكي إلى 87.88 دولار.

وقالت وكالة شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية إنه من المتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا أيضا مع إعلان السعودية وروسيا بالفعل عن تخفيضات طوعية في الإمدادات حتى نهاية عام 2023، ما دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر في أواخر سبتمبر، قبل أن تدفعها مخاوف الاقتصاد الكلي إلى الانخفاض.

توقعات بالارتفاع إلى 100 دولار للبرميل

وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس الماضي إن الصراع ليس له تأثير مباشر على إمدادات النفط، في حين قال ديفيد جولدوين، المبعوث الخاص السابق لشؤون الطاقة الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الأساسيات ستظل المحرك الأكبر للأسعار.