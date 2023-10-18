هل مريض السكر محروم من تناول الحلويات؟.. «هيئة الدواء» تحسم الأمر

وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة عاجلة لمرضى السكر، وقالت في تقرير رسمي لها إن هناك مجموعة من الفئات التي يجب عليها الاهتمام بمراقبة مستوى سكر الدم بانتظام، وذلك فى اطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التى لها أضرار جسيمة على الصحة .

الفئات التى يجب عليها قياس مستوى السكر بانتظام

ووفقا لتقرير هيئة الدواء الفئات التى يجب عليها الاهتمام بقياس مستوي السكر هي:-

- مرضى السكر الذين يستخدمون الأنسولين.​

- الأشخاص الذين يعانون من نوبات انخفاض السكر في الدم بشكل متكرر سواء مع ظهور علامات التحذير المعتادة أو بدونها ​

- الأشخاص الذين تم إجراء عملية جراحية لهم من فترة قصيرة.

​- السيدات الحوامل.​

هل تمنع السكريات على مريض السكر؟

وأوضحت هيئة الدواء أن مريض السكر لا يحتاج الى طعم خاص، مشيرا إلى أنه يحتاج الى نظام غذائي سليم فقط، ويمكن إدخال حصص محددة من الكربوهيدرات والسكريات، مؤكدة أنه لا يمكن حرمان المريض من جميع الأطعمة، وحصره في تناول طعام معين. ​