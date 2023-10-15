«الصحة» 8 فئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية

كشفت وزارة الصحة والسكان الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الصحية، إثر إصابتها بالإنفلونزا الموسمية، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إنه من الضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمي، حيث إن هناك أمورا قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية

وجاءت الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية هم وفقا لتقرير لوزارة الصحة:-

- الحالات الصحية المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبي

- فيروس نقص المناعة البشري

- مرض القلب

- التليف الكيسي

- أمراض الكلى أو الكبد

- الربو

- مرض السكر

- السمنة مرض السرطان وعلاجه

أماكن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية من المضاعفات الصحية، مشيرة إلى أن اللقاح متوافر داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا وفروعها داخل المحافظات، ومتوافر داخل عدد كبير من الصيدليات.

وكشفت وزارة الصحة الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية، منها ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العظام والآم مكان الحقن أو تورم، مؤكدة أن الأعراض الجانبية لا تستدعي القلق أو الخوف وهي تحتاج إلى طبيب وراحة يومين.

وكشفت الوزارة أن جميع الفئات العمرية لها حق الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، عدا الأطفال بداية من عمر يوم حتى الـ5 أشهر، مضيفة أن اللقاحات تعمل على الوقاية من الأمراض المعدية.