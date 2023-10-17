«هيئة الدواء» تكشف كيفية تجنب الإصابة بمرض السكري.. ورسالة مهمة لـ5 فئات

أصدرت هيئة الدواء المصرية، بيانا مقتضبا لها، حول معلومات خاطئة عن مرض السكري، مؤكدا أن مرض السكر ليس معديا، وهو من النوع الثاني ينجم عن عدة عوامل، أبرزها السمنة والوراثة.​

وأكدت هيئة الدواء، أن مرض السكري من النوع الثاني يمكن تجنبه عن طريق اتباع نظام حياة صحي.

الفئات التي يجب عليها الاهتمام بمراقبة مستوى سكر الدم

وأوضحت الهيئة، الفئات التي يجب عليها الاهتمام بمراقبة مستوى سكر الدم بانتظام، على النحو التالي:

• مرضى السكر الذين يستخدمون الأنسولين.​

• الأشخاص الذين يعانون من نوبات انخفاض السكر في الدم بشكل متكرر، سواء مع ظهور علامات التحذير المعتادة أو بدونها ​

• الأشخاص الذين أجروا عملية جراحية من فترة قصيرة.​

• السيدات الحوامل.

وطالبت هيئة الدواء المصرية، مرضي السكر بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالطبيب المشرف على الحالة، مشددة على عدم الحصول على علاج دون استشارة الطبيب، أو تغير جرعات السكر دون العودة إليه.