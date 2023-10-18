حملة طرق أبواب برأس غارب للتعريف ببرنامج مشروعك وتقديم قروض ميسرة

نفذت أجهزة مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر حملة طرق الأبواب تحت إشراف اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، للتعريف ببرنامج مشروعك وتقديم قروض ميسرة لأهالي رأس غارب للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

بدأت فعاليات الحملة، أمس الثلاثاء، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بنشر برنامج مشروعك وكيفية الحصول على قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

حملة طرق الأبواب

قامت الحملة بالمرور على الأهالي بالمنازل للتعريف ببرنامج مشروعك وكيفية الحصول على قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكيفية الحصول على القروض وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الشباب وتقديم كل التسهيلات لهم ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

شروط قرض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

كشف نادر عبد الظاهر، رئيس جهاز الصندوق الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشروط الواجب توافرها لمنح قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي..

أن يكون مصري الجنسية، ويمتلك العميل نشاطا في نطاق محل إقامته بشرط أن يكون النشاط قائما منذ سنة على الأقل، ويشترط وجود ضامن، يجيد العميل وضامنه القراءة والكتابة، وكامل الأهلية حسن السمعة ولا يقل عمره عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في تاريخ استحقاق القرض.