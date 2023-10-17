أشرف صبحي يشهد الاحتفال بالنساء المتميزات في المجال الرياضي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإيفان جوكل سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، احتفالية تكريم السيدات البارزات في المجال الرياضي من الجانبين المصري والتشيكي، بحضور لفيف من قيادات الوزارة والسفارة والاتحادات الرياضية.

عرض توضيحي عن البطلات

وتضمنت الاحتفالية، تقديم عرض توضيحي عن السيدات اللواتي شَكّلنَ فرقا واضحاً وأصبحن بطلات فى عالم الألعاب الرياضية مثل التايكوندو وألعاب القوى والسيارات وكرة السلة ورفع الأثقال والدراجات، واستعراض العديد من النماذج النسائية الناجحة فى المجال الرياضي للدولتين مصر والتشيك.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح تدعم المرأة في شتى المجالات وخاصة فى المجال الرياضي وهو ما نحتفي به اليوم.

انتعاش الرياضة المصرية

وأبدى صبحي سعادته بلقاء الأبطال المصريين، مؤكدًا قوة العلاقات التى تربط مصر بدولة التشيك، لافتًا إلى انتعاش الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة بالمواهب الرياضية الشابة التى تتطلب تقديم كل الدعم والرعاية لها لاستدامة موهبتها، مشيراً إلى نهج الوزارة نحو إعلاء قيمة الاستثمار الرياضى بالمجتمع للمساهمة فى نشر الرياضة والكشف عن المواهب من جانب ورعاية الأبطال الرياضيين من جهة أخرى.

من جانبه، أثني إيفان جوكل سفير جمهورية التشيك بمصر على الدعوة والمشاركة فى الاحتفالية وعبر عن سعادته بزيارته الاولى لمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي.

وأشاد السفير بفكرة الاحتفالية والتى تم طرحها بعد قدومه لمصر منذ عام حيث تلقينا العديد من الطلبات من السيدات الأبطال في المجال الرياضى بالتحديد، والتى تم ترشيح قصص عن 12 من بطلات التشيك الرياضيين والتى تم ترشيحهم من قبل الطلبة وصغار السن وتم عمل نفس التجربة بمصر من خلال التعاون مع طلبة وجامعة حلوان بمصر، وتم اختيار نماذج لبطلات مصريات نماذج مشرفة للرياضة المصرية والمرأة المصرية.

ومن النماذج التي تم تسليط الضوء عليها من الجانبين عبير عبد الرحمن البطلة الأولمبية لرفع الاثقال وصاحبة برونزية دورة الألعاب الأولمبية 2008 بكين وفضية دورة الألعاب الأولمبية 2012 لندن، وثريا محمد لاعبة كره السلة والمصنفة من أفضل 10 لاعبين على مستوي العالم في كره السلة، وابتسام زايد لاعبة الدراجات العالمية والمصنفة والحاصلة على العديد من الميداليات الأفريقية، وبسنت حميدة صاحبة الأرقام القياسيه في سباقات 100 و200 م أول لاعبة مصرية تأهلت لبطولة العالم قطر 2019 وطوكيو 2021، ويارا شلبي بطلة سباق الصحراء الوحيدة في مصر، ومن الجانب التشيكي كريستينا ماكي حاملة الرقم القياسي التشيكي الحالي 1500م، وأندريا سيستيني رابحة مسابقات الأربع الكبرى زوجي السيدات.