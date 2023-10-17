جامعة حلوان تطلق مبادرة جديدة لتأهيل الطلاب للحصول على وظائف.. اعرف التفاصيل

أعلن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، إطلاق مبادرة «طالب بس حريف»، بهدف تمكين الطلاب من الحصول على وظائف فنية ومهنية لائقة، وتم إطلاق المبادرة استجابة لرؤية رئيس الجامعة التي أعلنها في الملتقى الوظيفي التاسع عشر.

تأتي تلك المبادرة برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة سماح سالم، مديرة المركز .

فرص وظيفية تناسب تخصصات وتطلعات الطلاب

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية هذه المبادرة قائلًا: «تعتبر خطوة مهمة نحو تمكين طلابنا من الحصول على فرص وظيفية تناسب تخصصاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، إذ أن دعم الخبرة الوظيفية للطلاب يعزز من فرصهم في سوق العمل ويساهم في بناء مستقبلهم المهني بشكل فعّال».

وتهدف المبادرة إلى استثمار طاقات شباب الجامعة لصالح خدمة الجامعة والمجتمع، والاستجابة لاحتياجات شباب الجامعة في الحصول على فرصه عمل داخل الجامعه، بجانب الالتزام بتوفير فرص عمل مهنية لطلاب الجامعه تتناسب مع مهاراتهم الفنية التي يمتلكونها، وايضا تقليل الفجوة بين الطلاب الباحثين عن العمل أثناء الدراسة وفرص العمل المتاحة بالجامعة، بالاضافة إلي التدريب المهني لذوي المهارات المحدودة من الطلاب الراغبين في الحصول على فرصة عمل.

وتتمثل مزايا المبادرة فى عقد عمل قانوني بين الطالب والجامعة، راتب مناسب ومنصف ومضمون، وجبة غداء، ظروف عمل امنه وصحية، شهادات خبرة ممنوحة لهم.

متطلبات الالتحاق التسجيل الإلكتروني للطلاب

وتتمثل متطلبات الالتحاق التسجيل الإلكتروني للطلاب، توقيع عقد العمل، تقييم إنتاج الطلاب المشاركين تحت إشراف مركز الصيانة أو الكليات التي تتيح وظائف طلابية، المتابعة المستمرة.

ويشارك بالمبادرة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية (التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة البيئة)، مركز الصيانة بالجامعة، جميع كليات الجامعة، مركز التطوير الوظيفي، مكتب الحاضنات التكنولوجية، مركز بحوث وتدريب القاده، مركز الحساب العلمي، مركز ذوي الإعاقة، مكتب التصنيف الدولي، الإدارة الهندسية بالجامعة، إدارة المتابعة، شركات وجهات التوظيف بالمجتمع.