بالأرقام.. تفاصيل جهود مصر في القضاء على الفقر

أكّدت الأمم المتحدة، أنَّ اليوم الدولي للقضاء على الفقر، والذي يتمّ الاحتفال به سنويًا في 17 أكتوبر، يهدف إلى تعزيز التفاهم والحوار بين من يعيشون في فقر وبقية أطياف المجتمع، ويعتمد موضوع هذا العام على شهادات مباشرة تُظهر أن من يعيشون في براثن الفقر المدقع غالبًا ما يعملون لساعات طويلة ومرهقة في ظروف خطيرة وغير منظمة، لكنهم مع ذلك عاجزون عن كسب ما يكفي لإعالة أنفسهم وأسرهم بشكل مناسب.

جهود مصر في القضاء علي الفقر

ونشر «مركز المعلومات مجلس الوزراء» على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إحصائية بجهود مصر في القضاء علي الفقر، ومخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية باحتفالية العالم باليوم الدولي للقضاء على الفقر تحت شعار «العمل اللائق والحماية الاجتماعية»، وتضمنت ما يلي:

- 321 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022.

- 2692 مليار جنيه خلال السنوات من 2013-2021 وحتى 2022-2023.

- 559 مليار جنيه إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية خلال السنوات الثماني السابقة ويستفيد منه حاليا 64 مليون مواطن.