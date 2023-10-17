«تعليم كفر الشيخ» يحقق 3 مراكز جمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن حصول توجيه المكتبات، على 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي، بإشراف خالد بدر الدين فكرون، موجه عام المكتبات، موجها الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعمه للطلاب والعاملين في الحقل التعليمي.

توجيه عام المكتبات يحقق 3 مراكز جمهورية في مسابقة الأخصائي

وحصلت ضحى محي سعد، بمدرسة كفر الشيخ الثانوية الصناعية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، على المركز الأول في مسابقة الأخصائي المثالي للمرحلة الثانوية، كما حققت إنجي محمد فوزي، بمدرسة السلاهيب الابتدائية التابعة لإدارة الحامول التعليمية، المركز الأول في مسابقة الأخصائي المثالي للمرحلة الابتدائية، ولبنى محمود السعيد، بمدرسة نجيب سالم الإعدادية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، على المركز الثالث في مسابقة الأخصائي المثالي للمرحلة الإعدادية.

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تحقيق توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدة مراكز مميزة، منها الأول على مستوى الجمهورية في تحدي القراءة، وحصول الموجه العام خالد بدر الدين فكرون، على أفضل منسق على مستوى الجمهورية، ما يعكس تميز الجهد المبذول والعناية الفائقة التي يلقاها هذا التوجيه من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، الذي قدم لهم التهنئة، مطالبا بمزيد من الإنجازات التي تستحقها المديرية.