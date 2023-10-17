ساعدت الباحثين المكفوفين وابنتها ممثلة.. 5 معلومات عن الفنانة سهام عبدالسلام

يعرفها الجمهور جيدًا يميز طلتها المميزة في أدوارها الصغيرة، وبالرغم أنَّه يحفظ ملامحها ولكن قد لا يعرف الكثير من المعلومات عن الفنانة سهام عبدالسلام التي ندهتها نداهة الفن بعيدًا عن الطب الذي تلقت علومه في جامعة القاهرة، ودخلت المجال الفني بمختلف جوانبه كناقدة ومترجمة وباحثة وفنانة، قبل أن ترحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ75 عامًا بعد صراعًا مع المرض.

من أبرز المعلومات عن الفنانة سهام عبد السلام أنَّها حصلت على درجة البكالوريوس من كلية الطب جامعة عين شمس عام 1972، وبعد تخرجها حصلت علة درجة الماجستير في الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية في القاهرة، ولها عددًا من المؤلفات الطبية في مجال الجراحة.

معلومات عن الفنانة سهام عبد السلام

- التحقت الفنانة سهام عبدالسلام بالدراسة في الدفعة الأولى من مركز الإبداع الفني تحت قيادة المخرج خالد جلال، عام 2003.

- لديها ابنة واحدة وهي الفنانة نجلاء يونس.

- لم تقتصر إسهاماتها على التمثيل فقط بل لها تجارب كمترجمة حيث قامت بترجمة روايتي «أليس في بلاد العجائب» و«أليس في المرآة»، بجانب إسهاماتها كباحثة وناقدة بعد حصولها على دبلومة دراسات عليا في النقد الفني، كما دخلت مجال التأليف من خلال عمل مسرحي بعنوان «بدر البدور والبير المسحور».

- شاركت في عدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة والمسرحيات منها «هبوط اضطراري»، «أيامنا الحلوة»، و«ابقى افتكرني»، كما قدمت عدد من الأعمال الهامة منها فيلم «حليم» مع المخرج شريف عرفة، و«الشتا اللي فات»، بالإضافة إلى مسلسل «واحة الغروب» للمخرجة كاملة أبو ذكري.

عانت من السرطان قبل رحيلها.. معلومات عن الفنانة سهام عبدالسلام

- لعبت دورًا في مساعدة الباحثين المكفوفين حيث كانت متطوعة لمساعدتهم سواء بالمرافقة في المكتبات أو دار الوثائق أو في القراءة.

- قدمت آخر أعمالها الفنية في عرض مسرحي بعنوان «المشاغبات» مع الفنانة ريم حجاب، وعانت قبل رحيلها من مرض السرطان.