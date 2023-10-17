حسام داغر ناعياً الناقدة سهام عبدالسلام: «ربنا يجعل تعبك في ميزان حسناتك»

نعى الفنان حسام داغر، وفاة الناقدة والفنانة سهام عبدالسلام، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ75 عامًا، بعد صراع مع المرض.

حسام داغر ينعى الناقدة سهام عبدالسلام

وعبّر حسام داغر عن حزنه الشديد وصدمته لرحيل الفنانة الكبيرة، وكتب عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «مع السلامة يا سهام.. سلام يا حبيبة الكل وقمر الحلويين عاشقة الفن بكل أنواعه و الحنون المخلصة علي الجميع والحيوانات كمان كلهم قبل الإنسان».

وأضاف «ربنا يجعل تعبك وألمك في ميزان حسناتك ويزيدك حسنات على قد الخير اللي عملتيه في حياتك.. سلام يا سمسمة وربنا يصبرك يا نجلاء.. ماما راحت عند ربنا اللي أحن من الكل عليها.. سلام يا سهام».

وفاة الفنانة سهام عبدالسلام

وقد أقيُمت صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة سهام عبدالسلام بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة على أن يواري جسدها الثرى في مقابر العائلة.