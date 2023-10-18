«دونرافين» أقدم السفن الغارقة بالغردقة.. عمرها 150 عاما وتجذب محبي الغطس

تضم مياه البحر الأحمر عددا من السفن الغارقة في قاع البحر، ولكل منها قصة تحوي أسرارا وحكايات، ويعود بعضها إلى عصر الحروب العالمية، وأقدم سفينة غارقة في قاع البحر الأحمر تعود قبل مائة وخمسين عاما، وبالتحديد سنة 1873، وتسمى دونرافين وغرقت على بعد 38 ميلا قبل سواحل الغردقة أثناء رحلتها التجارية من الهند إلى إنجلترا.

أقدم السفن الغارقة في الغردقة تجذب محبي الغطس

وأشار بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن البحر الأحمر يحوي عددا من السفن الغارقة وتعد السفينة دونرافين من أقدم السفن الغارقة في مياه البحر الأحمر وتعود لسنة 1873 غرقت أثناء رحلاتها التجارية من الهند إلى إنجلترا.

ولفت إلى أن آخر رحلة للسفينة في يوم 22 أبريل سنة 1876 كانت تبلغ سرعتها 10 عقدات، اصطدمت في الجزء الجنوبي من شعب محمودات وغرقت على عمق يتراوح من 18 مترا إلى 29 مترا على بعد 38 ميلا من مدينة الغردقة.

سفن غارقة في البحر الأحمر

ومن جانبه، أشار حسن الطيب، الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مياه البحر الأحمر تضم عددا من السفن الغارقة حوالي 21 سفينة في الأعماق تجذب هواة متعة الغطس لاكتشاف أسرار القاع والتجول غوصا داخل حطام السفن لكسر رتابة وروتين الغوص على الشعاب المرجانية، إذ أصبحت منافس للشعاب المرجانية، لجذب محبي وعشاق رياضة الغوص.