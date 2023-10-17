إقبال السياح على الرحلات البحرية في الغردقة.. أجواء خريفية رائعة (صور)

شهدت شواطئ الغردقة، اليوم الثلاثاء، توافد عدد كبير من السائحين على الرحلات البحرية، حيث الطبيعة الخلابة وممارسة رياضة السنوركل والغطس، وأبحرت عشرات المراكب السياحية إلى الجزر والمحميات الطبيعية والتي تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، وسط أجواء خريفية رائعة.

انتعاش رحلات البحرية

وأشار أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية في الغردقة، إلى أن عشرات المراكب السياحية أبحرت صباحا إلى الجزر والمحميات الطبيعية بشواطئ الغردقة، تزامناً مع أجواء خريفية رائعة تجذب السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأوروبية للاستمتاع بطقس الغردقة.

شواطئ وجزر الغردقة

وكشف منظم الرحلات لـ«الوطن»، أن شواطئ الغردقة تضم عددا من الجزر والمحميات الطبيعية التي تجذب السياح، منها شواطئ جزر الجفتون ومجاويش وبارادايس، ومحميات الغردقة الشمالية ومنطقة شعاب فانوس وأبو منقار وترتر باي.

الغطس بشواطئ الغردقة

وأكد «بيجو»، الإقبال الكبير من السائحين الأجانب على رحلات الغطس تحت الماء، حيث يأتون إلى شواطئ الغردقة خصيصاً لممارسة الغطس والسنوركل ورؤية الأسماك الملونة والكائنات البحرية النادرة الظهور.

ومن جانبه، قال أحمد غلاب مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، إن رياضة الغطس تجذب ملايين السياح الأجانب سنويا إلى الغردقة، والتي تمتلك مواقع هي الأفضل في العالم، تزامنا مع تعافي الحياة البحرية ونظافة البيئة البحرية بشواطئ الغردقة.