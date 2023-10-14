محطة اليسر لتحلية المياه.. أمن مائي لسكان وزوار الغردقة بتكلفة مليار جنيه

كانت مدينة الغردقة تعانى دائماً من فقر مائى، إذ تعتمد على ضخ مياه النيل عبر خطى قنا والكريمات، إلى أن تم الانتهاء من محطة اليسر لتحلية المياه فى الغردقة بطاقة 80 ألف متر مكعب يومياً، لتوفر الشعور بالأمان لمواطنى الغردقة وتضع حلاً لمشكلة المياه، خاصة فى فصل الصيف، حيث تستقبل المدينة آلاف الزوار.

وبدأت أجهزة الدولة فى بناء المحطة خلال شهر يناير عام 2015 بتوجيهات من القيادة السياسية، لتوفير المياه على مدار 24 ساعة، وفق جدول زمنى لا يتخطى 3 سنوات هى مدة تنفيذها بواسطة شركة «المقاولون العرب» تحت إشراف الهيئة الهندسية وجهاز التعمير بالبحر الأحمر، وبعد الانتهاء من الأعمال افتتحها الرئيس فى 2018، بتكلفة قاربت المليار جنيه، لتكون من أكبر محطات التحلية فى الشرق الأوسط.

برلمانى: محطة التحلية مورد مائي استراتيجي مُستدام وقضت على مشكلة نقص المياه وأنهت الاعتماد على الخزانات

وأكد محمد سعيد الدابى، نائب البرلمان عن محافظة البحر الأحمر، نجاح جهود الدولة فى توظيف محطة تحلية المياه كمورد مائى استراتيجى مستدام، خاصة مع التوسّع فى المشروعات السياحية، لافتاً إلى أنها أسهمت فى تحقيق التوازن بين العرض والطلب لموارد المياه المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك، وأنهت الاعتماد على الخزانات وهذا من خلال تنمية الموارد الحالية، أو بإضافة موارد جديدة. وأشاد عصام المصرى، أحد شباب الغردقة، بمحطة اليسر لتحلية المياه، التى وفّرت الأمان المائى للمدينة: «نوجّه الشكر للدولة على إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالغردقة، حيث كنا نعانى من نقص المياه حتى عام 2018، وبعد افتتاح المحطة تحقّق الحلم وتوافرت المياه على مدار 24 ساعة».

وأوضح بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الغردقة تضم مئات المنشآت السياحية التى تحتاج إلى المياه بصورة يومية لضمان راحة المتردّدين عليها من المصريين والأجانب طوال العام، خلال فصل الصيف، لقضاء إجازة الصيف، وهو ما نجحت الدولة فى تنفيذه بعد الانتهاء من إنشاء المحطة والقضاء على المشكلة المزمنة التى عانى منها سكان المدينة وزوارها على مدار سنوات.

وأشار المهندس أحمد شعبان، مدير التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إلى أن المحطة واحدة من أهم المشروعات القومية الكبرى بمحافظة البحر الأحمر فى قطاع المياه، حيث تعمل بطاقة 80 ألف م3 يومياً بتكلفة قاربت المليار جنيه، مؤكداً أن هناك توجّهاً لزيادة عدد محطات تحلية المياه وفقاً لدراسات استشارية فى المحافظات السياحية ومدن سفاجا والقصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين وجارٍ تنفيذ مشروعات محطات المياه لتجاوز الفجوة المائية، التى نعانى منها، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

«عبدالسلام»: تم تنفيذها على أعلى مستوى

وكشف الدكتور محمد عبدالسلام، مدير المعامل بمحطة تحلية اليسر بالغردقة، أن محطة اليسر هى ثانى محطة على مستوى الجمهورية تعمل بنظام المعالجة النهائية «فلاتر الكالسيت»، ونظام حقن ثانى أكسيد الكربون لمعالجة المياه، طبقاً للمواصفات القياسية لوزارة الصحة. وأشار إلى أن محطة اليسر تم تنفيذها على أعلى مستوى، طبقاً للمواصفات العالمية لمحطات تحلية مياه البحر، وتتم على 3 مراحل، وفقاً لمواصفات عالمية، تبدأ بالمأخذ البحرى لنقل مياه البحر عبر أنفاق تحت الأرض، لتصل إلى وحدة التحلية، التى ستعمل وفق أحدث النظم العالمية فى تحلية مياه البحر، ويتم التخلص من جزيئات المياه المالحة بإلقائها فى البحر، ويتم توزيعها على بُقعة واسعة حتى لا تعود للمحطة مرة أخرى أثناء مرحلة التعبئة، وتنتج المياه الصالحة للشرب، لافتاً إلى أن الأعمال التى تنفذ فى المحطة تتم وفق أحدث الأساليب العلمية فى هذا المجال، الذى يتمثل فى عملية التناضح العكسى «RO»، الذى يختلف عن الأساليب السابقة، التى كانت تعتمد على عملية التبخير وغلى المياه وتكثيفها، غير أن الأسلوب الحديث يعتمد على عملية الفلترة للمياه عبر مراحل، وتشغيلها.