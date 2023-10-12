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«الوطنية للانتخابات»: لم نتلق أية طلبات ترشح على منصب رئيس الجمهورية اليوم

كتب:

محمد عيسى
05:41 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، ورئيس لجنة تلقي أوراق الترشح، إن الهيئة لم تتلق أية طلبات في اليوم الثامن من فتح باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية.

3 طلبات ترشح فقط حتى الآن

وأوضح بنداري في مؤتمر صحفي، اليوم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت على مدار السبع أيام الماضية ثلاث طلبات ترشح أولها من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وثانيها من المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، وكان آخرها الاثنين الماضي من المرشح عبدالسند يمامة.

الحصول على تزكية 20 نائبا من أعضاء مجلس النواب

وينص القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، توثق على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.

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