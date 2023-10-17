تفاصيل الشهادات الادخارية من المصرف المتحد.. عائد تنافسي

يوفر المصرف المتحد العديد من البرامج الخاصة بالشهادات الادخارية التي تختلف تفاصيلها وفقاً لكل شهادة، من ضمن تلك الشهادات الشهادة الخماسية والشهادة الثلاثية كما يتيح البنك الشهادة السنوية، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الشهادات الادخارية.

تفاصيل الشهادة الثلاثية من المصرف المتحد

- يقدم المصرف المتحد للمواطنين فرصة الحصول على شهادة ادخارية يصل الحد الأدنى لشرائها إلى 1000 جنيه.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- سعر العائد يكون تنافسيا.

- يصرف العائد سنوياً بقيمة تصل إلي %12.5 فيما يصرف شهريا أوسنويا بقيمة %13.

- يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.

تفاصيل الشهادة الخماسية

- كما يوفر المصرف المتحد شهادة إدخار تصل المدة الخاصة بها إلى 5 أعوام.

- العائد يكون شهريا.

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيها.

- يمكن الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الشهادة يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

- بالنسبة لاسترداد قيمة الشهادة تكون بعد مرور 6 أشهر.

تفاصيل الشهادة السنوية

- ويتيح المصرف المتحد أيضا شهادة تصدر بالدولار الأمريكي تسمي " الشهادة السنوية ".

- تبلغ قيمة شراء الشهادة 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلي عام واحد.

- وبالنسبة للعائد يكون ربع سنوي.

- ويستطيع العميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الإصدار.