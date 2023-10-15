رئيس المصرف المتحد: عدد العاملين في مشروعات الحرف اليدوية 3 ملايين مواطن

استعرض منتدي «لكي» المصرف المتحد، قصص نجاح أصحاب عدد من مشروعات الحرف اليدوية المشاركة على هامش فاعليات معرض «تراثنا» للحرف اليدوية النسخة الخامسة، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وبتنظيم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وتعقيبا على زيارة منتدي «لكي» المصرف المتحد، قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إنّ المنتدى يدعم ويشجع أصحاب المشروعات والحرف اليدوية من خلال تنظيم زيارة لشراء المنتجات اليدوية المتميزة بمعرض تراثنا.

خطط توطين صناعة الحرف اليدوية

وأعرب أنّ المصرف المتحد أطلق مجموعة من المنتجات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتمكين ودعم أصحاب مشروعات الحرف اليدوية، بهدف مشاركة الدولة في خطط توطين صناعة الحرف اليدوية خاصة مع تنامي الاتجاهات العالمية نحو مزيد من الاهتمام بالصناعات المحلية في ظل الازمات الدولية.

قطاع مشروعات الحرف اليدوية

وأضاف القاضي أنّ قطاع مشروعات الحرف اليدوية واعدا، سواء على صعيد الإنتاج المحلي أو على صعيد الصادرات عالميا، والتي تتركز على دول الخليج خاصة المنتجات النحاسية والسجاد والأخشاب والفضة.

حجم صادرات مشروعات الحرف اليدوية

وتقدر حجم صادرات مشروعات الحرف اليدوية بنحو 250 مليون دولار سنويا، وفقا لتقرير غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، فيما يمثل مبيعات هذا القطاع محليا حوالي من 5 إلى 8 ملايين جنيه، ويصل عدد العاملين في مجال مشروعات الحرف اليدوية نحو 3 ملايين مواطن، بينما يمثل حجم الاستثمارات نحو 20 مليار جنيه مصري.

دعم أصحاب مشروعات الحرف اليدوية

وأكد القاضي أنّ الدولة بمؤسساتها وقطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري، يعملون جاهدين على دعم أصحاب مشروعات الحرف اليدوية والمشروعات المتناهية الصغر، من خلال توفير العديد من المبادرات التنموية لهذه المشروعات وتأهيليهم لتحقيق معدلات نمو وتحسين في جودة المنتج بما يتناسب مع المتطلبات العالمية.