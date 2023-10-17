«صحة المنوفية» تطلق قافلة طبية مجانية في قويسنا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت مديرية الصحة الشئون الصحية في محافظة المنوفية، تنظيم قافلة طبية مجانية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في قرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، وفق الخطط الشهرية لتنظيم القوافل المجانية للقرى الأكثر احتياجا.

التخصصات في القافلة الطبية المجانية بقويسنا

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالمنوفية، القافلة المجانية في قرية ميت سراج، تضم تخصصات طبية مخلتفة، وتشمل أنف وأذن ورمد وباطنة وعظام وجلدية، وباطنة ورمد وجلدية وأطفال وأسنان، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة.

صرف العلاج من صيدلية القافلة في قويسنا بالمجان

وأضافت منسق عام القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالمنوفية لـ«الوطن»، أن القافلة الطبية تضم صيدلية لصرف الأدوية بالمجان للمرضى، كما تشمل القافلة ندوات توعية متنوعة، وتضم القافلة أطباء على أعلى درجات من الكفاءة في المجال العلمي.

وأشارت إلى أن القافلة تقام وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتحت اشراف الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وهي ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمحافظة المنوفية.