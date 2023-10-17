محافظ المنوفية يشدد على ضرورة انتظام العملية التعليمية في المدارس

تابع اللواء أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال اللجنة المشكلة برئاسة اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، في المرور الدوري لمتابعة العملية التعليمية بعدد من المدارس في نطاق مركزي قويسنا وتلا.

المرور على المدراس في محافظة المنوفية

يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وتفعيل لائحة النظام والضبط المدرسي داخل كل مدرسة، طبقا للقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023.

ومرت اللجنة المكبرة على مدارس الشهيد محمد أحمد الزناتي الإعدادية «أم خنان الإعدادية سابقا»، والشهيد تامر عبد الحافظ الثانوية بأم خنان، وعبد الحليم السكري الإعدادية بكفر أبو الحسن، والشهيد السيد عبد ربه عفيفي للتعليم الأساسي، بنطاق إدارة قويسنا التعليمية.

وجرى المرور على مدرستي الشهيد خليل أحمد خليل بزنارة، وأم الأبطال الإعدادية بنطاق إدارة تلا التعليمية، وتبين للجنة انتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، ومطابقة حضور العاملين بدفاتر الحضور والانصراف ونسبة حضور الطلاب، ورصد عدة ملاحظات، والتأكيد على ضرورة تلافيها لتحقيق الانضباط العام.

استمرار اللجان المشكلة في المرور الدوري على المدارس

وتواصل اللجان المشكلة أعمالها بالمرور الدوري على المدارس كافة، بأنحاء مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على انتظام العملية التعليمية، وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية والمناخ المدرسي، لتحقيق أهداف العملية التعليمية، دون أي خلل إداري يؤدي إلى التأثير السلبي على سير العملية التعليمية.