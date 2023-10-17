محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لحالات إنسانية

أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة، والتى تنوعت بين مواطن من ذوى الهمم بناحية غمرين بمنوف ليس له مصدر دخل وذلك لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة، ومواطنة بناحية الماى مريضة بأحد الأمراض المزمنة ولا تستطيع توفير نفقات العلاج.

لقاءات محافظ المنوفية بالحالات الإنسانية

كما التقي محافظ المنوفية بحالة إنسانية بناحية ميت العز بقويسنا تعول 4 بنات، إحداهن مصابة بورم سرطانى في العين اليمنى لمساعدتها على تحمل نفقات علاجها موجها مدير مديرية الصحة باتخاذ اللازم، وبحث إمكانية توفير العلاج اللازم على نفقة الدولة مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية، اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه علي التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها ، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة.

متابعات ميدانية لمبادرة خفض أسعار السلع

في ياق آخر، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الأجهزة التنفيذية فى متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بمختلف المنافذ والسلاسل التجارية بنطاق المراكز والمدن لتقديم الدعم اللازم وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية، إلى استمرار أعمال اللجنة المشكلة للمرور اليومى على المعارض والشوادر للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، ومتابعة توافر كل السلع بكميات كافية أمام المواطنين.