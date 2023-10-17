تفاصيل فيلم «تلات ورقات» للفنانة إلهام شاهين

تعيش الفنانة إلهام شاهين، حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، لا سيما على مستوى السينما، إذ تعاقدت على مجموعة أفلام جديدة، سيُجرى تصويرها تباعًا على مدار الشهور القليلة المُقبلة، وذلك بعد النجاح الضخم، الذي حققته في حكاية «ألفريدو» من مسلسل «55 مشكلة حب» مع الفنان أحمد فهمي.

إلهام شاهين في فيلم تلات ورقات

وتعاقدت الفنانة إلهام شاهين، على فيلم جديد، بعنوان «تلات ورقات» كاسم مبدئي، يُجرى التحضير له في الوقت الحالي، حيث تواصل المخرج منى الخضري، معاينة أماكن التصوير، وكذلك إتمام مرحلة التعاقدات، فيما قال مصدر لـ«الوطن»، إنّ غالبية الأحداث سيُجرى تصويرها في فرنسا.

وأوضح أنّ الأحداث تدور في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن أيضًا، كونه يرصد جهود المافيا، في تحطيم مستقبل الشباب الذي يصلون إلى فرنسا، عن طريق الهجرة غير الشرعية.

إلهام شاهين تستعد لفيلم فيتو

تستعد الفنانة إلهام شاهين لتصوير دورها في فيلم «فيتو»، حيث قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «فيلم فيتو سيكون من الأفلام المهمة بمجرد طرحه، وسيكون عرضه خلال المهرجانات وتجارياً، وينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة بعد أن يستقر المخرج ياسر سامي على باقي أبطال العمل».