إلهام شاهين تدافع عن السيدات ضحايا العنف في فيلم «فيتو»

تستعد الفنانة إلهام شاهين لتصوير دورها في فيلم «فيتو»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال قصة مسلسل «ألفريدو»، التي تمّ عرضها ضمن مسلسل 55 مشكلة حب، وحقق العمل نجاحاً كبيراً بمجرد طرحه.

إلهام شاهين تتحدث عن فيلم فيتو

وأكّدت الفنانة إلهام شاهين لـ «الوطن»: «فيلم فيتو سيكون من الأفلام المهمة بمجرد طرحه، وسيكون عرضه خلال المهرجانات وتجارياً، وينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة بعد أن يستقر المخرج ياسر سامي على باقي أبطال العمل».

وأضافت إلهام شاهين: «الفيلم يناقش قضية مهمة ومختلفة وأجسد دور سيدة صنعت مؤسسة لدعم النساء المعنفات، لكل من تعرضت لأذي نفسي أو جسدي».

آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

انتهي عرض حكاية ألفريدو للفنانة إلهام شاهين، الذي تجسد من خلالها شخصية سيدة تصاب بآلزهايمر، وحصد العمل إشادات جماهيرية كبيرة وتفاعل من رواد منصات التواصل الاجتماعي، ويتكون المسلسل من 4 حكايات، كل منها 10 حلقات، وتحمل أول قصة من الجزء الأول عنوان «ألفريدو»، وشاركها البطولة كلا من أحمد فهمي، وإيمان السيد، وندى موسي، وعدد آخر من النجوم .