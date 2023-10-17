للمرة الأولى.. السماح للسيدات دون 45 عاما بالسفر للحج دون محرم

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أنه سيسمح هذا العام وللمرة الأولى للسيدات دون 45 عاما بالسفر للحج دون اشتراط وجود محرم، لافتا إلى أن الضوابط العامة للتقدم لأداء مناسك الحج عبر البوابة الموحدة للحج المصري، لم تتطرق لشرط وجود محرم خلال مرحلة تقديم أسماء المواطنين للحج، والتي ستبدأ يوم السبت المقبل لحجاج القرعة.

وأوضح المصدر أن الضوابط العامة للحج تنطبق على الـ 3 جهات المنظمة لحصة مصر من التأشيرات، وهي وزارات؛ الداخلية التي تنظم حج القرعة، والتضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية، والسياحة المسؤولة عن الحج السياحي.

التقدم للحج لمن لم يؤد الفريضة قبل ذلك

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»: «أن الضوابط العامة للتقديم للحج لهذا العام حظرت تقدم المواطنين الذين أدوا مناسك الحج قبل ذلك، موضحا أن كافة الفائزين بقرعة الحج سيقدمون شهادة تحركات تثبت عدم قيامهم بأداء مناسك الحج من قبل.

أمراض تمنع المصاب بها من التقدم للحج

وأشار المصدر إلى أن الضوابط العامة للتقدم للحج شملت أيضا بعض الضوابط الصحية، التى يجب على المتقدم للحج الإلتزام بها، حيث حظرت تقدم مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلى، ومرضى تَليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المُتقدمة من ذوي أمراض «القلب، الأوعية الدموية، والتليف الكبدي، والأورام، والسيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والأمراض النفسية، والزهايمر» وذلك طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ألغت اشتراط وجود محرم مع السيدات أقل من 45 عاما المسافرات لأداء مناسك الحج.