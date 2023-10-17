ضبط 28.5 طن أسمدة زراعية مغشوشة في مركز منفلوط بأسيوط

تمكنت مديرية التموين في محافظة أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، من ضبط 570 شكارة أسمدة زراعية مغشوشة داخل مخزن غير مرخص بمركز منفلوط، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة.

حملة مكبرة في الأسواق

وأكد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين في محافظة أسيوط، تشديد الرقابة على الأسواق وعلى الأسمده الزراعية المعروضة في الأسواق، شنت مديرية التموين باسيوط بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط، والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بأسيوط.

ضبط مخزن غير مرخص

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن الحملة استهدف أحد المخازن بدائرة مركز منفلوط، حيث تم ضبط عدد 570 شيكارة سماد زراعي زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 28.5 طن داخل أحد المخازن غير المرخصة، ويُشبه في أنها مغشوشة وغير صالحة للاستخدام في الزراعة، وعليه تم التحفظ على الكميات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.