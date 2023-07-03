نقل عمرو وهبة إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة قوية في قدمه (صور)

تعرض الفنان عمرو وهبة لإصابة قوية في قدمه، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

عمرو وهبة يتعرض لإصابة في قدمه

ونشر عمرو وهبة مجموعة صور خلال وجوده في المستشفى، وعلق عليها: «الواحد من زمان مقضاش إجازة في مستشفى حلوه كده الله يسلمكو أنا فلة وفي البسين عادي.. ومش بغرق عادي بلعب يعني محدش علق يعني على الأوتفيت يا جماعة».

وحظي منشور عمرو وهبة بردود فعل واسعة من نجوم الوسط الفني، إذ كتبت زينة: «سلامتك يا عمرو»، وقالت ساندي: «ألف سلامة عليك»، أما المخرج أحمد خالد أمين كتب: «سلامتك عمور».

عمرو وهبة يهنئ محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده

وكان عمرو وهبة حرص على تهنئة النجم المصري محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاده، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعه بمحمد صلاح، وعلق عليها: «من أكبر غلطات محمد صلاح في كاريره إنه نده عليا وأنا داخل الطيارة وسلم عليا وخلاني اتصورت معاه.. رحلة أربع ساعات كاملين كلت فيهم ودنه وصدعته بأسئلتي واستفساراتي، وندمته إنه قرر يندهلي بس اتبسطت جداً واتعلمت منه».

وأضاف «وهبة»: «شوفت الناس على الطيارة بتبصله إزاي وفهمت ليه هو ما شاء الله كينج مو، خصوصا لما كان الأجانب بيقولولي ممكن تقول لـ مو صلاح صاحبي يتصور معانا، كل سنة وأنت طيب وناجح وأكتر شخصية مصرية أثرت في الجيل الحالي والقادم».