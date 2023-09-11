عمرو وهبة يحتفل بعيد زواجه بطريقة مبتكرة.. غرامة مرورية

حرص الفنان عمرو وهبة، على الاحتفال بعيد زواجه بطريقته الكوميدية المعروفة دائمًا، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

عمرو وهبة يحتفل بعيد زواجه

ونشر عمرو وهبة صورة في أثناء قيادة زوجته السيارة، وارتكابها مخالفة بالعربية، وعلق عليها قائلا: «دورت على صورة حلوة أنزلها عشان عيد جوازنا، ملقتش أحلى من صورة مخالفتك المرورية، كل سنة وأنتِ طيبة، وثمن هديتك هدفعه للمرور إن شاء الله».

نجاح عمرو وهبة في «حكايات جروب الدفعة»

وحقق عمرو وهبة، نجاحًا كبيرَا مؤخرًا، من خلال مشاركته في مسلسل «حكايات جروب الدفعة»، التي دارت أحداثه حول حادثة غيرت مجرى حياة ندى، فبدلًا من بدء حياتها العملية، دخلت في غيبوبة لمدة سبع سنوات لتتصاعد الأحداث.

وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شيري عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أسامة الهادي، ماركو إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، محمد عادل، كريم صبحي، سامح السيد، تامر شلتوت.