عمرو وهبة مفاجأة الحلقة الرابعة بالموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»

ظهر النجم عمرو وهبة، خلال الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، الذي أكد أن ابنه يحيى يعشق كرة القدم ونجومها وخاصة محمد صلاح.

كما تذاع الحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر»، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية عبر قناة «on».

وخلال الحلقة وجه عمرو وهبة، عدة نصائح للمشتركين في «كابيتانو مصر»، ومنها أن التغذية مهمة جدا لهم ويجب الحفاظ على صحتهم.

موعد عرض برنامج «كابيتانو مصر»

يذكر أن حلقات برنامج «كابيتانو مصر» تعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة ON.

يذكر أن برنامج كابيتانو مصر، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية، يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

وبدأ الموسم الجديد من «كابيتانو مصر» الأسبوع الماضي، وسط متابعة واهتمام كبير بالبرنامج، الذي يعد من أهم البرامج لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم في مصر.