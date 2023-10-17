فحص 1188 مريضا خلال 3 أشهر في قوافل طبية بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود جمعية الأورمان بكفر الشيخ في مجال القوافل الطبية خلال أشهر «أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر» 2023، حيث تم تنظيم 11 قافلة طبية بمراكز سيدي سالم ودسوق وكفر الشيخ.

إجراء الكشف الطبي والأشعة والتحاليل الطبية للمرضى

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّه جرى إجراء الكشف الطبي والأشعة والتحاليل الطبية لعدد 1188 مريضا، وتلقي العلاج بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، على نفقة جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيدا بدور جمعية الأورمان في دعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجاً.

تقديم الرعاية الصحية لقرى 3 مراكز

ومن جانبه أكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أنّه تم تسيير هذه القوافل لتقديم الرعاية الصحية لقرى «عاشور، وأبو عليوة الغربية، والنجار، وأبو عطية» بمركز سيدي سالم، وقرى «أبو حسن، وشهاوى»، بمركز دسوق، وقرى «إسحاقة، والشرقي، والكوم، والأخماس، ولين، والدوار»، بمركز كفر الشيخ، مشيراً إلى أنّ القوافل العلاجية تهدف إلى الانتقال بالشرائح المحتاجة إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء.