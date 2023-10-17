«المصريين الأحرار» ينظم ندوة عن التفكير الاستراتيجي للمشاركة السياسية

يعقد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، ندوة بعنوان «الهوية الوطنية والتفكير الاستراتيجي للمشاركة السياسية»، مساء الخميس المقبل، بمقر الحزب الرئيسي.

وقال الحزب في بيان، إن الندوة تأتي ضمن الاستراتيجية العامة للحزب وترسيخ الانتماء والاهتمام بتوعية وتثقيف الشباب للمشاركة الفاعلة لخدمة الوطن والمجتمع.

تحركات «المصريين الأحرار» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وتتزامن الندوة أيضا مع تحركات الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وحث الشباب على المشاركة الإيجابية في كل المسارات السياسية وأولها الاستحقاقات الدستورية.

من المقرر أن يحاضر الندوة الدكتور أحمد كركيت رئيس اللجنة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية بمؤسسة القادة.

كما يواصل الحزب جهوده في توعية النشء والشباب ليكونوا أكثر فاعلية والاهتمام بتوظيف طاقات الشباب وتنمية مهارات الأجيال الجديدة ليكونوا قادة المستقبل.