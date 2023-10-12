«المصريين الأحرار»: خطاب الرئيس السيسي أكد رفض مصر لمخطط «وطن بديل للفلسطينيين»

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تضمنته من رسائل واضحة، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية.

وقال بيان الحزب «إن حزب المصريين الأحرار، رئيسًا وأعضاء، يرسل أصدق التهاني لكل أبناء مصر البواسل الذين تسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية ليكونوا في صفوف الأبطال درعا وسيف لبلادنا العزيزة، وللقيادة السياسية الرشيدة التي ترنو في خطواتها الراسخة لحماية مقدرات الدولة المصرية وصون حقوق الأمة العربية وسلامة جوارها من الأشقاء والأخوة».

وأضاف، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء تأكيدًا للموقف المصري الواضح تجاه القضية الفلسطينية، والعمل بكافة قدراتها حتى يتوقف صراخ الأطفال وإرساء السلام والحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، ولعل قول الرئيس واضحًا بأن «بحكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغوا ميثاق الشرف العربي وجعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية»؛ ومصر قائدها صمام الأمان المصري وعضّد وسند الأخوة والجوار.

مصر تكرس جهودها كاملة لتحقيق السلام وسط صراع ضروس

وتابع البيان، بأن مصر تكرس جهودها كاملة لتحقيق السلام وسط صراع ضروس، ولعل المجتمع الدولي أمام محك الاختبار الحقيقي حيال ما يجري على أرض فلسطين العزيزة، ويتحمل مسؤوليات جسيمة تلزم الجميع بالتدخل ووصول المساعدات الإنسانية للشعب المُحاصر، والعمل علي نسق الدولة المصرية لتحقيق السلام ووقف شلال الدماء الذي يسفر عنه الصراع العسكري وطالت نيرانه الأطفال والأبرياء.

وإذ يؤكد حزب المصريين الأحرار، أننا نثق في المواطن المصري بأن لديه من الفطرة التي تعطيه حكمة قراءة المشهد بعيون ثاقبة وفهم أسباب حزام إضرام النيران حولنا وتوقيته، وأيضا وجب التوقف وسؤال أنفسنا ماذا لو لم يكن لدينا رئيسًا بقدرة وقدر الرئيس عبد الفتاح السيسي لكانت النيران أكلت الأخضر واليابس.

الانتخابات الرئاسية

وأكد الحزب أن صمود واستقرار مصر بمثابة ركيزة السلام وطوق النجاة لأهلها وكافة الاشقاء، والفضل لله أولا واختيار المصريين لشخص المناسب في المكان المناسب لولا لدينا رجل يعرف المعلومة ويُجيد موعد القرار ونحن على أعتاب موعد جديد للانتخابات نجدد عهد الاختيار لقائد مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي رئيسًا لبلادنا في مرحلة جديدة ورغم كافة التحديات لم تتوقف مصر برهة من الزمن عن التنمية ولم يتأثر أهلها الآلام وانعكاسات الأزمات.

خطاب الرئيس كان واضحًا للجميع دون استثناء

ويرى حزب المصريين الأحرار، أن خطاب الرئيس كان واضحًا للجميع دون استثناء بأن مصر ورجالها تحفظ وتصون حدودها بكل قوة وعزم، ولن تفرط في ذرة من رمالها، كما أنها تدفع بكل قوة للحفاظ علي تحقيق الصالح الفلسطيني وقضيته ولن تسمح بتهويد الأمر، وتصفية الحالة بالفكرة الخبيثة لإيجاد وطن بديل لأهل فلسطين الأعزاء، فإن فلسطين حاضنة أهلها للمنتهي؛ ومن هنا يتوجه الحزب بالتحية والعرفان لقائد مصر الأمين على حفظ استقرار بلاده، والمبادر لصون كرامة جواره، وجيش مصر الذي هو جزءًا لا يتجزأ من شعب مصر الساهرين علي حماية مقدرات الوطن من قوى الشر وكل ما يحاك تجاه بلادنا العزيزة.